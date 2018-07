Frankfurt/Main (dpa) - Positive Vorgaben aus Asien und den USA haben deutsche Aktien zum Wochenauftakt weiter beflügelt.

Im frühen Handel markierte der Dax mit 9267 Punkten ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt lag er mit plus 0,49 Prozent drei Punkte darunter. In der Vorwoche hatte der Leitindex ein Plus von 0,55 Prozent verzeichnet.

Der MDax rückte am Montagmorgen um 0,45 Prozent auf 16 221 Punkte vor. Für den TecDax ging es um 0,80 Prozent auf 1144 Punkte nach oben. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,36 Prozent auf 3067 Punkte.

Hoffnungen für das US-Geschäft beförderten FMC-Aktien um 6,25 Prozent nach oben. Die US-Krankenversicherung hält die Vergütung für Dialyse-Behandlungen im Jahr 2014 nun doch stabil, nachdem im Juli noch eine Reduzierung um 9,4 Prozent zur Debatte stand. Im Sog dessen stiegen die Papiere des Mutterkonzerns Fresenius um zwei Prozent.