Peking (AFP) Ob es Mitleid war oder einfach nur die Reaktion auf unmissverständliche Drohungen: In China hat ein Handy-Dieb per Post seinem Opfer alle verlorengegangenen Telefonkontakte zugesandt - mühsam auf elf Seiten handschriftlich niedergeschrieben. Dem Langfinger müsse die Hand bei der Abschrift der fast tausend Kontakte angeschwollen sein, zitierte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Montag den bestohlenen Getränke-Lieferanten Zou Bin. Im Internet wurde der Dieb als Mensch mit "wahrer Berufsehre" gefeiert.

