Berlin (AFP) Mitarbeiter des Auswärtigen Amts erhalten in zwei Berliner Kaufhäusern pauschale Rabatte von zehn Prozent. Einen entsprechenden Bericht der "Welt" bestätigte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin. Der Zeitung zufolge gewähren das Kaufhaus KaDeWe und die Galeries Lafayette den Mitarbeitern des Auswärtigen Amts die Preisnachlässe im Rahmen von VIP-Kundenprogrammen.

