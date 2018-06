Berlin (AFP) Spitzenvertreter von Union und SPD haben am Montagabend ihre Verhandlungen in kleiner Runde fortgesetzt. "Es läuft ordentlich, aber noch kein weißer Rauch", sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am Rande der Beratungen in der CDU-Zentrale in Berlin. Auch gebe es noch zu keinem Bereich abschließende Entscheidungen: "Es ist noch nichts abgeräumt".

