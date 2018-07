München (AFP) "Babo" ist das Jugendwort des Jahres 2013. Das gab der Langenscheidt-Verlag am Montag auf der Webseite jugendwort.de bekannt. "Babo" kommt demnach aus der türkischen Sprache und bedeutet soviel wie Chef oder Boss. Auf den weiteren Plätzen folgen "fame" (toll oder berühmt), "gediegen" (super, cool oder lässig), "in your face" (Dir hab ich's gegeben! Da hast Du's!) und "hakuna matata" (Alles klar).

