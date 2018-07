Bad Hersfeld (Deutschland) (AFP) Beim Internet-Versandhändler Amazon haben am Montag neue Streiks begonnen. Im hessischen Bad Hersfeld hätten Streikposten am Morgen zu Beginn der Frühschicht Position bezogen, berichtete Verdi-Vertreterin Mechthild Middeke. Allein an einem der beiden bestreikten Verteilzentren in Bad Hersfeld ständen 50 streikende Mitarbeiter vor dem Tor. Es beteiligten sich allerdings nicht alle Beschäftigten an der Aktion, fügte die Gewerkschafterin hinzu. "Es ist nicht so, dass wir den ganzen Betrieb lahmlegen."

