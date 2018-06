Kiew (dpa) - In der Ukraine haben prowestliche Kräfte die ganze Nacht durch im Zentrum der Hauptstadt Kiew für eine Annäherung an die Europäische Union demonstriert. In Zelten wollen die Anhänger der Opposition ihre Proteste gegen eine prorussische Politik der Ex-Sowjetrepublik fortsetzen, bis die ukrainische Regierung ein Partnerschaftsabkommen mit der EU unterzeichnet. Die Opposition um die Partei Udar (Schlag) des Boxweltmeisters Vitali Klitschko und um die inhaftierte Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko hatte zu Dauerdemonstrationen aufgerufen.

