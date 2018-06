Paris (SID) - Superstar Franck Ribéry von Triple-Gewinner Bayern München blickt mit Selbstbewusstsein auf die Wahl zum Weltfußballer des Jahres am 13. Januar 2014. "Ich habe keine Angst. Ich habe alles getan", sagte der Franzose in der Tageszeitung Le Monde am Montag.

Neben Europas Fußballer des Jahres Ribéry werden Zlatan Ibrahimovic (Paris St. Germain), Lionel Messi (FC Barcelona) und allen voran Cristiano Ronaldo (Real Madrid) als Favoriten auf den Goldenen Ball gehandelt. Der Argentinier Messi würde die Trophäe zum fünften Mal in Folge gewinnen. Der Portugiese Ronaldo hatte zuletzt in den beiden WM-Play-off-Partien gegen Schweden alle vier Treffer der Seleção erzielt.

"Natürlich erzielt Cristiano Ronaldo Tore. Zugegeben, er trifft häufiger als ich. Aber auch ich treffe und habe über das gesamte Jahr konstant meine Leistungen gebracht", sagte Ribéry der den Gewinn des Triples als "historisch" bezeichnete.