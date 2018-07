London (AFP) Die staatlich kontrollierte Royal Bank of Scotland (RBS) wehrt sich gegen Vorwürfe, sie habe kleine Unternehmen in den Ruin getrieben und sich die Insolvenzmasse dann unter den Nagel gerissen. Die beschuldigte Tochter Global Restructuring Group (GRG), zuständig für riskante Kredite, helfe den meisten ihrer Kunden erfolgreich bei der Sanierung, teilte die RBS am Montag mit. Aber nicht alle Unternehmen mit "ernsten finanziellen Problemen" könnten gerettet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.