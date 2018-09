Riga (dpa) - Nach dem Dacheinsturz in einem Supermarkt in Riga mit mindestens 54 Toten haben die Rettungskräfte ihre Suche nach Opfern in den Trümmern nahezu abgeschlossen.

Am Sonntagabend beendeten die Helfer die Durchsuchung einer 80 Quadratmeter großen Fläche, in der noch Menschen unter den Trümmern vermutet wurden. Dabei seien keine Opfer mehr gefunden worden, sagte die Staatssekretärin des Innenministeriums im Fernsehen. Die Helfer durchkämmten noch eine kleinere Fläche in der Mitte des eingestürzten Supermarkts. Die Wahrscheinlichkeit, dort noch jemanden zu finden, liege bei "unter 0,1 Prozent", sagte sie.

Die Polizei hat mit der Untersuchung der bisher unbekannten Ursache des Einsturzes am Donnerstagabend begonnen. Die Ermittler hätten Beweise am Unglücksort gesammelt, 105 Personen befragt und alle Unterlagen zur Planung und zum Bau des Gebäudes konfisziert, sagte Innenminister Rihards Kozlovskis am Sonntag im Fernsehen.