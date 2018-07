Berlin (dpa) – In der Europapolitik wünschen sich die Bundesbürger deutlich mehr Mitsprache. 80 Prozent befürworten Volksabstimmungen zu Europa-Fragen, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa. Ein entsprechender Vorstoß von CSU und SPD in den laufenden Koalitionsverhandlungen war allerdings am Widerstand der CDU gescheitert. Im Mai stehen Europawahlen an. Parteiübergreifende Zustimmung (84 Prozent) gibt es bei den Bürgern auch für einen Mindestlohn - die genaue Höhe bleibt aber in der Umfrage umstritten.

