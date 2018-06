Washington (dpa) - Nach einer Zwangspause wegen eines Elektronik-Problems ist der Marsrover "Curiosity" zurück im Einsatz. Der Rover habe am Wochenende seine Forschungsarbeit wieder aufgenommen und Steinstaub eingesammelt, teilte die Nasa mit. Zuvor hatte er eine sechstägige Zwangspause einlegen müssen, nachdem Nasa-Wissenschaftler eine Veränderung der Stromspannung in dem Roboter entdeckt hatten. Wahrscheinlicher Grund dafür sei ein Kurzschluss in einem Generator gewesen, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.