Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig tritt zurück. Anfang Dezember werde er den Europawahlkampf der SPD von der Berliner Parteizentrale koordinieren, sagte Machnig in Erfurt auf einer kurzfristigen Pressekonferenz. Am Freitag werde er seine Entlassungsurkunde entgegen nehmen. Mit Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht sei die Amtsabgabe abgesprochen. Zur Nachfolge in Thüringen wollte er sich nicht äußern.

Machnig galt lange Zeit als potenzieller Spitzenkandidat von Thüringens SPD für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Der 53-Jährige geriet aber wegen doppelt kassierter Bezüge von Bund und Land in die Kritik. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts.

SPD-Chef Sigmar Gabriel und der EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hätten ihn gebeten, den Job für die Europawahl im Mai zu übernehmen, sagte Machnig. Bei der Bundestagswahl 2002 hatte Machnig als Wahlkampfmanager für Gerhard Schröder die legendäre SPD-Kampagnenzentrale Kampa verantwortet. In die Thüringer Landespolitik wechselte er 2009. Im Team von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück war er zuletzt für die Energiepolitik zuständig.