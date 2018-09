Köln (SID) - Zum Abschluss des 15. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth die Chance, die Tabellenführung zu erobern. Mit einem Sieg bei 1860 München würde der Erstliga-Absteiger am 1. FC Kaiserslautern vorbeiziehen. Anstoß ist um 20.15 Uhr.

Der deutsche Basketball-Meister Brose Baskets Bamberg empfängt zum Abschluss des 10. Bundesliga-Spieltags den TBB Trier und peilt den sechsten Sieg in Serie an. Damit würde Bamberg wieder an den Telekom Baskets Bonn vorbei auf Platz drei rücken. Um 19.30 Uhr beginnt das Spiel.