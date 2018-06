Stockholm (AFP) In Syrien sind möglicherweise zwei schwedische Journalisten entführt worden. Die beiden 45-jährigen Männer seien am Samstag offenbar verschleppt worden, als sie auf dem Weg aus Syrien waren, sagte eine Sprecherin des schwedischen Außenministeriums am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Es sei aber weder klar, was vorgefallen ist, noch wer verantwortlich sei. Die Namen der Männer wollte das Außenministerium nicht nennen.

