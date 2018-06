Paris (AFP) Frankreich ist nach Angaben von Zentralafrikas Regierungschef Nicolas Tiangaye zur Entsendung von 800 zusätzlichen Soldaten in sein krisengeplagtes Land bereit. Die Truppen würden die 410 Soldaten verstärken, die bereits vor Ort seien, sagte Tiangaye am Montag der Nachrichtenagentur AFP nach einem Gespräch mit dem französischen Außenminister Laurent Fabius in Paris. Die Soldaten würden die internationale Militärmission (MISCA) unterstützen und nach der Verabschiedung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats Mitte Dezember entsandt.

