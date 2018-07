New York (dpa) - Die US-Standardwerte haben vor dem Hintergrund gemischt ausgefallener Konjunkturdaten kaum verändert geschlossen. Technologiewerte legten hingegen zu. Der Dow Jones stieg im Verlauf auf das Rekordhoch von 16 120 Punkten, konnte die Gewinne am Ende aber nur knapp behaupten. Zum Handelsschluss stand der Dow prozentual unverändert bei 16 072 Punkten. Der Kurs des Euro stieg im US-Handel und notierte zum Börsenschluss an der Wall Street bei 1,3573 US-Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.