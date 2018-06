Berlin (AFP) Mit einer spektakulären Aktion hat ein Mann am Rande der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD für die Zulassung bundesweiter Volksentscheide demonstriert. Der Mann fuhr am Dienstag mit einer schwarzen Limousine nach Art der Fahrzeuge, wie sie die an den Gesprächen beteiligten Spitzenpolitiker benutzen, an der SPD-Zentrale in Berlin vor und ließ sich dann nur mit einer Unterhose bekleidet auf die Fahrbahn fallen. Er wurde umgehend von Sicherheitskräften abgeführt.

