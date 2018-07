Bonn (AFP) Die Deutsche Bischofskonferenz hat das Lehrschreiben von Papst Franziskus zur Neuausrichtung der katholischen Kirche begrüßt. Das 76-jährige Kirchenoberhaupt habe "mit einer beeindruckenden Analyse der derzeitigen Situation" dargelegt, was es heiße, als Kirche "einen neuen Aufbruch zu wagen", erklärte der Konferenzvorsitzende und Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch am Dienstag. Mit dem Apostolischen Schreiben "Evangelii gaudium" (Freude des Evangeliums) ermutige der Papst die Kirche, "den Glauben mit anderen zu teilen". Er gebe zugleich "tiefe Einblicke in sein eigenes Verständnis von Kirche und Christsein", erklärte Zollitsch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.