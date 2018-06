Berlin (AFP) Die scheidende Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) wechselt womöglich zum Europarat nach Straßburg: Die Politikerin soll deutsche Kandidatin für das Amt des Generalsekretärs des Rates werden. Die Benennung befinde sich derzeit im Umlaufverfahren in der Abstimmung zwischen den Ressorts, bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin.

