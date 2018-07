Brüssel (AFP) Frankreich wirbt dafür, hundert Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs mit einem Fußballspiel an die Freundschaftspartien zu erinnern, welche die verfeindeten Truppen Weihnachten 1914 zwischen den Schützengräben verabredeten. "Das war ein großer Moment der Verbrüderung", erklärte die französische Sportministerin Valérie Fourneyron am Dienstag in Brüssel am Rande eines Treffens mit ihren EU-Kollegen. Sie rief die anderen EU-Staaten auf, eine entsprechende Initiative des europäischen Fußballverbandes UEFA zu unterstützen.

