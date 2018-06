Berlin (AFP) Die SPD-Spitze hat sich am Dienstagmorgen in Berlin getroffen, um die Schlussrunde der Koalitionsgespräche vorzubereiten. Es sei schon "eine ganze Menge" erreicht worden, aber die "großen Brocken liegen heute vor uns", sagte SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil dem Sender n-tv. "Ein harter Tag wird das heute", fügte er hinzu. Union und SPD wollen sich ab Mittag in der SPD-Zentrale in Berlin zunächst in kleiner Runde von rund 15 Politikern treffen. Am Abend soll dann die große Runde womöglich bis in die Nacht hinein tagen. Dann soll der Koalitionsvertrag fertiggestellt werden.

