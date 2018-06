Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil über die Zukunft des Braunkohletagebaus Garzweiler II am 17. Dezember. Das teilte das Gericht am Dienstag in Karlsruhe mit. Ein von Enteignung und Umsiedlung bedrohter Bürger sowie die Naturschutzorganisation BUND hatten gegen den weiteren Abbau der umweltschädlichen Braunkohle geklagt.

