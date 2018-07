Berlin (AFP) Der Datenschutzbeauftragte Peter Schaar hat die steigende Zahl von Anfragen deutscher Behörden über Kontodaten von Bürgern kritisiert. Diese so genannten Kontoabrufersuchen müssten "auf das unbedingt erforderliche Maß" zurückgeführt werden, forderte der Bundesbeauftragte am Dienstag in Berlin. Im laufenden Jahr habe es bis September 102.416 solcher Anfragen gegeben - ein Plus von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

