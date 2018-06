Straßburg (AFP) Der Prozess um die im Jahr 2009 erfolgte Entführung des deutschen Arztes Dieter Krombach nach Frankreich - der dann 2012 in Paris wegen des Todes seiner Stieftochter verurteilt wurde - soll am 6. Februar im ostfranzösischen Mülhausen beginnen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Termin vor einem Strafgericht könnte sich aber noch durch Einsprüche beider Parteien verzögern.

