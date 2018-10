Madrid (AFP) Spaniens früherer Regierungschef José Luis Zapatero hat nach eigenen Angaben zum Ende seiner Amtszeit drei Mal internationale Finanzhilfen abgelehnt. In den Jahren 2010 und 2011 sei ihm drei Mal "mehr oder weniger explizit" Unterstützung angeboten worden, sagte Zapatero am Dienstag bei der Vorstellung seines Buchs "El dilema" (Das Dilemma) über die Krise in der Eurozone. "Jedes Mal habe ich nein gesagt, weil ich überzeugt war, dass wir die Kraft hatten, uns selbst zu finanzieren", sagte der sozialistische Politiker.

