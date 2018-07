Bonn (AFP) Die Deutsche Telekom will nach eigenen Angaben als eines der ersten deutschen Unternehmen für Teilzeit-Mitarbeiter eine Rückkehrrecht einführen. Sie sollen das Recht haben, eine bestehende Teilzeit-Tätigkeit vorzeitig zu beenden und zur ursprünglichen Wochenarbeitszeit zurückzukehren, wie das Unternehmen am Dienstag in Bonn mitteilte. Diese Rückkehrgarantie soll bereits ab Januar gelten.

