New York (AFP) Das ZDF und RTL-Chefin Anke Schäferkordt haben zwei Emmys nach Deutschland geholt: Beim internationalen Ableger des US-Fernsehpreises zeichnete die Jury am Montag (Ortszeit) in New York die deutsch-österreichische Koproduktion "Das Wunder von Kärnten" von ZDF und ORF mit dem begehrten Preis aus. Schäferkordt erhielt zudem - wie seit Wochen feststand - einen Emmy für ihre Leistungen im internationalen Fernsehgeschäft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.