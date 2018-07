Solarworld kauft sich mitten in der eigenen Sanierung Teile der Bosch-Solarsparte ein. Der Solartechnik-Hersteller aus Bonn übernimmt die Fertigung von Zellen und Modulen am Hauptsitz der Bosch-Sparte im thüringischen Arnstadt. An dem bisher von der Schließung bedrohten Thüringer Standort von Bosch sollen rund 800 von derzeit 1.600 Mitarbeitern von Solarworld weiterbeschäftigt werden.

Laut Solarworld-Chef Frank Asbeck hat die Übernahme der modernen Fertigungsanlagen keine finanziellen Auswirkung auf Solarworld. Asbeck sprach von einer "honorigen Lösung mit Bosch im Interesse der Arbeitsplätze". An der Börse war spekuliert worden, dass Bosch den Bonnern sogar eine Mitgift für die Übernahme geben könnte, nachdem der Konzern angekündigt hatte, sich aus der Sparte zurückzuziehen. Bosch-Chef Volkmar Denner zufolge wurde zu den finanziellen Aspekten Stillschweigen vereinbart. Das vornehmliche Ziel sei es, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten.

Für die anderen Bereiche der Solarsparte von Bosch mit derzeit noch 2.600 Beschäftigten in Brandenburg und Frankreich würde noch nach Lösungen gesucht, sagte Denner. Im März hatte Bosch nach Verlusten von 2,4 Milliarden Euro, die sich Denner zufolge seitdem noch erhöht haben, den Komplettausstieg aus dem Solar-Geschäft beschlossen.

Durch die Übername der Fertigung von Solarzellen und -modulen in Arnstadt wird Solarworld laut Asbeck mit einer Kapazität von mehr als einem Gigawatt zum größten kristallinen Solarhersteller außerhalb Chinas. Die Produktion von Solarsilizium will Asbeck aus Kostengründen vom Thüringer Standort ins arabische Katar verlagern. An der Börse legten die Aktien von Solarworld zwischenzeitlich um mehr als 3 Prozent zu.

Die gesamte deutsche Solar-Branche steht nach einem ruinösen Preiswettbewerb mit der Konkurrenz aus China unter hohem Druck – seit Ende 2011 häufen sich in Deutschland die Insolvenzen. Neben dem Preisverfall werden auch sinkende Subventionen für die Branche für diese Entwicklung verantwortlich gemacht.