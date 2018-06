Triest (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat die "scharfen Worte" europäischer Politiker im Umgang mit der Ukraine kritisiert. "Ich rufe unsere Freunde in Brüssel auf, sich mit scharfen Worten zurückzuhalten", sagte Putin am Dienstag bei einem russisch-italienischen Gipfel in Triest mit Blick auf die europäische Kritik an der Haltung Russlands gegenüber der Ukraine. Das geplante Assoziierungs- und Freihandelsabkommens zwischen der Ukraine und der Europäischen Union wäre ein "großer Verrat" an der russischen Wirtschaft gewesen, sagte Putin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.