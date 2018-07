Washington (SID) - Die San Francisco 49ers haben dank Colin Kaepernick weiter Hoffnung auf einen Platz in den Play-offs der amerikanischen Football-Profiliga NFL. Der Quarterback warf beim 27:6 gegen die Washington Redskins drei Touchdown-Pässe und stellte seinen Gegenüber Robert Griffin III in den Schatten. San Francisco, Super-Bowl-Teilnehmer der abgelaufenen Saison, ist nach dem Erfolg im Monday-Night-Game mit sieben Siegen und vier Niederlagen Zweiter der NFC West. Washington (3:8) droht nach der dritten Pleite in Serie die Meisterrunde zu verpassen.