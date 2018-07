Paris (AFP) Die französische Justiz hat die Auslieferung eines vergangene Woche in der Schweiz festgenommenen reichen Geschäftsmanns verlangt. Wie die Pariser Generalstaatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, liegt gegen den französisch-israelischen Unternehmer Arcadi Gaydamak ein Haftbefehl im Zusammenhang mit Waffenverkäufen in das frühere Bürgerkriegsland Angola während der 1990er Jahre vor. Der 61-jährige Gaydamak war auf Betreiben der Genfer Staatsanwaltschaft wegen Veruntreuung in Zürich verhaftet worden und wird derzeit in Genf festgehalten.

