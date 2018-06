Amsterdam (SID) - Trainer Gerardo Martino vom spanischen Fußball-Meister FC Barcelona hat sich hohe Ziele gesetzt. "Für mich ist es viel wichtiger, den Rekord aus der Saison 2009/2010 einzustellen, in der Barcelona seiner Trophäensammlung unter Pep Guardiola sechs Titel hinzugefügt hat", sagte der Fußballlehrer vor dem Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag bei Ajax Amsterdam.

Einen Vergleich zu Barca unter Guardiola, der jetzt Rekordmeister Bayern München betreut, will Martino nicht ziehen: "Für mich ist es schwierig, einen Vergleich mit dem alten Barcelona zu ziehen, das ich nur vom Fernsehen aus beobachtet habe. Was ich aber sagen kann, wir wollen natürlich schönen Fußball zeigen und nicht nur gewinnen, was wir im Moment machen, sondern auch in überzeugender Weise."