München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München flog am Dienstag ohne Torjäger Mario Mandzukic zum Champions-League-Spiel am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) zu ZSKA Moskau. Der Kroate fällt wegen seiner Wadenprobleme aus. Verzichten muss Trainer Pep Guardiola ohnehin schon auf Franck Ribéry, Bastian Schweinsteiger, Holger Badstuber, Claudio Pizarro und Xherdan Shaqiri. Dafür nominierte der spanische Coach Pierre Emile Höjbjerg, Mitchell Weiser und Julian Green in den Kader.