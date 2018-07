Dortmund (SID) - Fußball-Nationalspieler Sven Bender hat sich im Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den SSC Neapel einen Nasenbeinbruch zugezogen. Der 24 Jahre alte Defensivspieler war in der 18. Minute im gegnerischen Strafraum von Christian Maggio im Gesicht getroffen worden und blutete stark aus der Nase. Bender wurde eine Weile an der Seitenlinie behandelt und erhielt ein frisches Trikot, ehe er wieder aufs Feld ging. Trotz seiner gebrochenen Nase spielte Bender angesichts der Personalnot beim BVB in der Abwehr auch nach der Pause weiter.