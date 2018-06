Elversberg (SID) - Fußball-Drittligist SV Elversberg hat den Vertrag mit Trainer Dietmar Hirsch vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 41-Jährige, der den Tabellenneunten erst am 2. September übernommen hatte, unterschrieb bis zum 30. Juni 2016. "Dietmar Hirsch leistet in Elversberg hervorragende Arbeit und passt ideal zu der Philosophie des Vereins", sagte Geschäftsführer Swen Hoffmann. Mit Hirsch holte Elversberg in den vergangenen elf Spielen sieben Siege.