Erfurt (SID) - Den Fußball-Drittligisten Rot-Weiß Erfurt plagen vor dem Spiel bei Hansa Rostock Personalsorgen. Mittelfeldspieler Kevin Möhwald erlitt beim 3:0 gegen Darmstadt 98 am vergangenen Freitag einen Adduktorenabriss in der rechten Leistengegend und wird nach Angaben des Vereins voraussichtlich bis Ende des Jahres ausfallen.

Zudem bangt der Tabellendritte um einen Einsatz von Nils Pfingsten-Reddig. Der 31-Jährige leidet an einer Virusinfektion im Bronchial- und Rachenbereich und fehlt derzeit im Training. Ein Einsatz gegen Rostock sei "mehr als fraglich". Stürmer Simon Brandstetter klagt nach einer Operation zudem über Schmerzen in der Leiste und wird in München ein spezielles Reha-Programm absolvieren. Auch er fällt vorerst aus.