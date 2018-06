Bukarest (dpa) - Schalkes Mittelfeldstar Kevin-Prince Boateng ist wenige Stunden vor dem Champions-League-Auswärtsspiel bei Steaua Bukarest am Dienstag aus der rumänischen Hauptstadt zurück nach Deutschland gereist.

Grund waren erneute Probleme am linken Knie bei dem 26 Jahre alten Fußball-Profi, die offenbar nach dem WM-Qualifikationsspiel mit Ghana in Ägypten in der vergangenen Woche wieder aufgetreten waren.

Am Abend gab Boateng Entwarnung. "Es gibt keinen Grund zur Panik", sagte er "Sport Bild plus". "Zusammen mit den Verantwortlichen habe ich heute hinsichtlich der nächsten Aufgaben entschieden, das Problem direkt zu beheben. Ich gebe alles dafür, Samstag wieder auf dem Platz zu sein", versprach er. Boateng war direkt zu seinem Physiotherapeuten Ralph Frank nach München geflogen. Am Samstag trifft Schalke in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart.

"Bei Kevin bringt es nichts, weil wir in englischen Wochen sind und am Samstag wieder ein schweres Spiel haben", hatte Manager Horst Heldt zuvor dem TV-Sender sky gesagt. Er geht ebenfalls nicht von einer längeren Pause für Boateng aus: "Er ist zwei Wochen bei der Nationalmannschaft gewesen. Sein Knie bedarf einer ständigen Kontrolle. Das war nicht möglich. Es geht dabei um die Statik des Knies. Wenn die sich verschiebt, gibt es Probleme. Wir werden das in den Griff bekommen. Am Samstag spielt er wieder."

Auch Julian Draxler stand am Dienstagabend in der National Arena nicht in der Startelf, sondern saß zunächst nur auf der Bank. "Er ist schon mit einem grippalen Infekt angereist, über Nacht ist es nicht besser geworden", erklärte Heldt. Für Draxler rückte Fuchs auf die linke Seite, in der Zentrale spielte der junge Max Meyer. Für Joel Matip rückte Felipe Santana in die Innenverteidigung.

Meldung sportbild.de