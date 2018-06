Frankfurt/Main (SID) - Der frühere Bundesliga-Trainer Dragoslav Stepanovic hat sich selbst im Alter von 65 Jahren noch hohe Ziele gesteckt und träumt von einer Karriere als Fußball-Nationaltrainer. "Das ist mein Ziel. Ich will noch diese letzte Stufe erreichen in meinem fußballerischen Leben. Das wäre der Höhepunkt", sagte der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in der Radiosendung "hr4Treffpunkt".

Bei einer Suche nach einem möglichen Arbeitgeber schraubt der Serbe seine Erwartungen und Ansprüche ganz offensichtlich auch nach unten. "Welches Team, das spielt keine Rolle. Hauptsache Nationalelf", äußerte Stepanovic. Und selbst wenn es dem großen Wunsch nicht klappt, darf man sich bei "Stepi" einer Sache sicher sein: Lebbe geht weider.