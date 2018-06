Solingen (SID) - Die Füchse Berlin haben zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Berliner setzten sich bei Aufsteiger Bergischer HC deutlich mit 36:25 (18:14) durch und führen die Liga nach dem fünften Sieg in Serie mit 26:6 Punkten an. Vizemeister SG Flensburg-Handewitt (25:5) und Titelverteidiger THW Kiel (24:4) können die Füchse am Mittwoch aber wieder überflügeln. Flensburg gastiert in Balingen-Weilstetten, Kiel erwartet den TuS N-Lübbecke.

Bester Werfer der Berliner war Fredrik Petersen mit sechs Toren. Beim Bergischen HC, der mit 15:17 Zählern im Mittelfeld liegt, erzielte Alexander Oelze acht Treffer.