Hamburg (SID) - Die Zeit der Zurückhaltung ist beim Champions-League-Sieger HSV Hamburg vorbei. Nach der Derby-Niederlage des THW Kiel bläst der Meister von 2011 zum Großangriff auf die nationale und internationale Spitze. "Mein Ziel ist es, in dieser Saison deutscher Meister zu werden und die Champions League zu gewinnen", sagte HSV-Trainer Martin Schwalb der Hamburger Morgenpost: "Dafür lebe ich, dafür arbeite ich."

Die Hamburger (20:6-Punkte) sind nach der 30:34-Pleite des THW (24:4) bei der SG Flensburg-Handewitt (25:5) wieder in Schlagdistanz zur Tabellenspitze der Bundesliga. In der Königsklasse hat der Titelverteidiger, der im DHB-Pokal bereits ausgeschieden ist, das Ticket für das Achtelfinale praktisch in der Tasche.