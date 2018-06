Lübbecke (SID) - Handball-Bundesligist TuS N-Lübbecke verstärkt sich mit Niclas Pieczkowski (23). Der Rückraumspieler wechselt im Sommer vom Zweitligisten TuSEM Essen zu den Ostwestfalen und ist nach Kreisläufer Christian Klimek der zweite Neuzugang für die kommende Saison. Pieczkowski erhält in Lübbecke einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2016.

"Niclas hat schon in der letzten Spielzeit beim TuSEM in der 1. Bundesliga gezeigt, was er kann. Er kann im Rückraum auf der Mitte oder links spielen und im Innenblock verteidigen. Mit ihm bekommen wir viele neue Möglichkeiten", sagte TuS-Trainer Dirk Beuchler über den 1,93 Meter großen Rechtshänder.