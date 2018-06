Bagdad (AFP) Im Irak sind elf Männer hingerichtet worden, die wegen Beteiligung an Anschlägen verurteilt worden waren. "Elf Terroristen sind am Sonntag exekutiert worden", sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Dienstag in Bagdad. Bei den Verurteilten handelte sich um Iraker.

