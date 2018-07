Teheran (AFP) Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat die Existenz geheimer Gespräche mit der US-Regierung bestätigt. Am Rande der offiziellen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm habe es auch bilaterale Kontakte mit den USA gegeben, sagte Sarif am Dienstag in Teheran. Dabei sei es ausschließlich "um die Atomfrage" gegangen. Spekulationen, wonach auch andere Themen diskutiert wurden, seien "völlig falsch". Zuvor war spekuliert worden, es könnte dort auch über die Normalisierung der Beziehungen diskutiert worden sein.

