Rom (AFP) Für den ehemaligen italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi wird die Luft zunehmend dünn. Am Mittwoch stimmt das Senatsplenum darüber ab, ob der wegen Steuerbetrugs rechtskräftig verurteilte Senator Berlusconi aus der Parlamentskammer ausgeschlossen wird. Am Ergebnis bestehen kaum Zweifel. Die Berlusconi-Gegner von Demokratischer Partei, Protestbewegung Fünf Sterne und anderen verfügen mit 165 von 321 Senatoren über die Mehrheit in der kleineren der beiden Parlamentskammern.

