Sanaa (AFP) Ein am Dienstag in der jemenistischen Hauptstadt Sanaa erschossener Militärberater stammte nach Angaben der russischen Botschaft aus Weißrussland. Der Mann und ein Kollege, der bei dem Anschlag verletzt wurde, hätten unter Vertrag eines privaten Unternehmens gestanden, erklärte die Botschaft. Sie korrigierte damit jemenitische Angaben, wonach es sich um Russen gehandelt habe. Ein Sprecher des Außenministeriums in Minsk sprach ebenfalls von zwei weißrussischen Bürgern. Berichte, wonach sie als Berater für die jemenitische Armee gearbeitet hätten, konnte er zunächst aber nicht bestätigen.

