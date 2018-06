Sanaa (AFP) Eine junge Saudi-Araberin ist ihrem Traum von einer Heirat mit ihrem jemenitischen Geliebten einen großen Schritt näher gekommen: Ein Gericht in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ordnete am Dienstag die Freilassung der 22-jährigen Huda al-Niran an und gab sie für drei Monate in die Obhut des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR). In der Zeit dürfte über ihren Antrag auf Anerkennung als Flüchtling entschieden werden - erhält sie grünes Licht, kann sie voraussichtlich im Jemen bleiben und ihren Geliebten heiraten.

