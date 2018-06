Köln (SID) - Motorrad-Pilot Toni Finsterbusch steht vor dem Wechsel in die spanische CEV-Meisterschaft. Der 20-Jährige aus Krostitz plant nach zwei Jahren in der WM einen Neustart und wird nach derzeitigem Stand aus der Moto3- in die Moto2-Klasse gehen. "Die Gespräche verlaufen gut, und wir sind zuversichtlich, dass wir in Kürze ein Ergebnis mitteilen können", sagte Finsterbusch.

Mit seiner Bilanz ist er nicht ganz zufrieden. "Es war eine schwierige Saison für uns alle. Irgendwie war es wie eine Achterbahnfahrt mit Höhen und auch einigen Tiefen", sagte der gebürtige Leipziger: "Ich habe in diesem Jahr eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt und sehr viel dazugelernt." Finsterbusch war ohne Punkte geblieben.

Der Sachse begreift den Wechsel als Chance: "Das Niveau ist dort sehr hoch, es wird sicherlich nicht einfach werden. Man kann ja auch sagen, dass ich einen Schritt zurück mache, um Anlauf für die nächste Hürde zu nehmen." Ab 2015 soll die CEV-Serie EM-Status erhalten.