Berlin (dpa) - Mit seinem Album "Swings Both Ways" hat Robbie Williams den Rapper Eminem an der Spitze der deutschen Album-Charts abgelöst. Damit habe der "der charmante Brite hierzulande nun seine elfte Nummer-eins-Scheibe" hingelegt, teilte Media Control GfK in Baden-Baden mit. Zwölf Jahre nach "Swing When You're Winning" sei Williams eine stimmungsvolle Hommage an die legendäre Jazz- und Swing-Ära gelungen. Eminem fiel nach zwei Wochen auf Platz eins auf Rang drei. Schlagerstar Helene Fischer schob sich zwischen die beiden auf Platz zwei - in der Vorwoche lag sie auf Rang fünf.

