Chirbet Sanuta (Palästinensische Gebiete) (AFP) Mit Pfiffen und Gesten scheucht Halil al-Batat seine Schafherde kurz vor Sonnenuntergang in einen Pferch. "Ohne unsere Tiere wären wir sehr traurig", sagt der junge Mann mit sanfter Stimme und zupft an seinem violetten Kopftuch. Sein Vetter tritt hinzu und bekräftigt in gebrochenem Englisch: "Wir können nicht in einer Stadt leben. Wir sind doch Schäfer."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.